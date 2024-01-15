韓國國防部15日就北韓宣稱前一天成功試射中遠端固體燃料彈道飛彈（IRBM）一事表示，這是明顯的挑釁，就此提出嚴正警告，並敦促北韓立即停止挑釁。

韓國聯合參謀本部14日表示，北韓當天下午2時55分左右在平壤一帶向朝鮮半島東部海域，發射一枚疑似中遠端級別的彈道飛彈。該飛彈飛行約1000公里後落入半島東部海域。

《朝中社》15日報導指出，北韓飛彈總局前一天下午成功試射一枚中遠端固體燃料彈道飛彈（IRBM），該飛彈搭載高超音速機動型操縱戰鬥部。報導稱，此次試射旨在驗證中遠端高超音速機動型操縱戰鬥部（彈頭部）的滑翔性能和新型多級大功率固體燃料發動機的可靠性。

據《韓聯社》報導，韓國防部在15日發布的立場資料中表示，北韓這種行為違反聯合國安理會決議中，禁止使用彈道飛彈技術的規定。韓軍正在為遏制和應對北韓的各種飛彈威脅而提高「韓美一體化延伸嚇阻」的執行能力，並加強韓國型三軸體系等自主應對能力。

韓國防部表示，韓軍將保持牢固韓美聯防態勢，密切關注北韓的各種活動，一旦北韓對韓發起直接挑釁，將按照「立即、強有力、反制到底」的原則予以壓倒性的應對。