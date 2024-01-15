【全程字幕】蔡壁如突退出民眾黨群組！ 本尊現身吐這句 @ChinaTimes

2024總統及立委選舉甫落幕，網紅「四叉貓」劉宇於14日在臉書披露，民眾黨的群組截圖有成員退群，參選台中市一選區立委的蔡壁如也退出群組，蔡璧如說，單純選後想整理群組，先退出，僅留海線幹部群及志工群等群組，強調不會退黨。外傳接台中市副市長職務，她說，壓力很大「可能會婉拒」這項職務。

蔡壁如投入2024立委選舉，在台中海線地區標榜以「藍白和示範區」獲台中市長盧秀燕大力輔選，以得票率45.13％好成績小輸立法院副院長蔡其昌7000多票敗選；她14日在個人臉書發文：「未來我都在，且服務處在這裡、我的住家在這裡、我的人會在這裡、我的心也在這裡！」感謝海線民眾支持，歡迎大家找她。

蔡壁如發文顯示，當選完那一刻，她決定落腳台中市，未來她將更加堅定、深耕地方，甚至在海線地區繼續挑戰下去，但14日突然退出民眾黨內通訊軟體群組，也令外界格外關心她的去向，不過對此，蔡壁如辦公室15日上午先表示，蔡不願回應，且到北部開會。

蔡璧如當天下午上節目時，終於解釋退出民眾黨群組的原因，蔡指出，因在立委選舉期間成立太多群組，選後她想說整理一下群組，因此一個個先退出，僅留海線幹部群及志工群等群組，至於外界關心是不是準備退出民眾黨，她強調「不會退黨」。

蔡壁如重申，當初民眾黨在成立時，政黨送內政部的申請書是她去完成的作業，她對民眾黨有很深的情感，且退出民眾黨也不符合她的個性跟人設。

外傳蔡壁如可能被延攬出任台中市副市長，蔡壁如15日在台北受訪時說，她是民眾黨一員，必須跟黨內溝通，副市長的職務對她而言，壓力很大，「可能會婉拒」這項職務。