大陸知名製作人兼編劇于正昨日（14）直播爆料，怒指演《倚天屠龍記》「周芷若」一角的祝緒丹原本積極要演出他的新劇《五福臨門》，官方微博一度放上她眼睛暗示將演出，沒想到卻臨時落跑，對此他怒轟她「人品差」，豈料多數網友認為雙方沒有簽約，支持祝緒丹，于正15日一早再發文回應：「我就是心眼比針還小的人……。」

于正曾開罵台灣男星邱澤「渣男」，因為對方答應接戲後又與別的劇組簽約，如今再碰上祝緒丹原本態度積極，更稱不在乎番位各方面都行，豈料對方竟然放鴿子，「聊到最後我說，很漂亮戲也很好的一個女生，給個機會吧，結果不知道為什麽，她又要去演那個女一號了。」此外，于正曬出與祝緒丹所屬公司「嘉行」工作人員對話截圖，當時罵「開機在即突然放我鴿子，一個演員人品如此之差，如此之不講誠信，以後怎麼混？」

然而大多數網友認為雙方沒有簽約，祝緒丹有女主角戲約肯定選當女一，「放過大美女吧，誰不想演女主角」，更有人質疑是宣傳，「搞直播定裝聽網友意見倒也算了，還撕祝緒丹，都是宣傳的一環，唯一受傷的就是祝緒丹了」，同時還有網友酸于正「陰陽怪氣」。

對此，于正再度發文「我覺得娛樂圈的陰溝太多了」，因此公開聊天對話截圖，「但偏遇上我這不要臉的，我也不在乎什麽路人好感，更不在乎挨不挨罵，要熱度就給，要掰扯就掰，就是不慣這臭毛病。有啥事兒可以沖我來。」他接著說「但……偏遇上我這不要臉的，我也不在乎什麽路人好感，更不在乎挨不挨罵，要熱度就給，要掰扯就掰，就是不慣這臭毛病。有啥事兒可以衝我來。」