警方協助林男與其友人順利下山。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

山區救援事件頻傳，林姓男子與胡姓友人14日攀登南庄鄉向天湖山，卻不慎迷失在濃霧之中，經警方協助才順利下山。無獨有偶，當天也有民眾在大湖溪林道打獵，卻腳部受傷無法行走，在救難人員協助下順利脫困就醫。

苗栗縣警察局頭份分局南庄分駐所，昨天晚上9點多，接獲林姓男子報案稱與胡姓友人迷失在區，請求警方協助，所長黃智暉立即率警員楊皙鈞前往處理，經過1小時搜尋，終於晚上10點多，在登山口附近找到2人，檢視身體狀況良好未受傷，在員警護送下順利至停車處後安全下山，林姓男子等人非常感謝員警協助安全下山，一再向警消人員道謝。

經了解，家住新竹縣林姓男子與胡姓友人14日前往攀登向天湖古道，下山時因天色昏暗山區濃霧迷漫而迷失，遂向警方求援，所幸員警及時尋獲，協助安全下山，否則山區入夜後將更加寒冷，後果堪慮。

頭份警分局長林育旺提醒民眾，山區入夜視線不佳，地形及路況較複雜易迷失方向，民眾上山後應及早下山，避免因路況不熟而衍生安全問題，另近來氣候日夜溫差大，登山前應事先了解山況，避免進入不熟悉之山區，注意做好保暖工作，以維自身安全。

另外，苗栗縣消防局下午5點42分接獲民眾報案，有男子在大湖溪林道經過溪溝後再往上看到獵寮後往上走30分鐘處打獵，腳受傷無法行走，請求協助。共計出動大湖、象鼻及泰安分隊4車14人前往救援，並以人力將男子搬運下山，送往東勢農民醫院治療。