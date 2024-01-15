總統、副總統當選人賴清德與蕭美琴本（15）日接見前國安顧問海德利（Stephen Hadley）、前副國務卿史坦柏格（James Steinberg）、美國在台協會主席羅森柏格（Laura Rosenberger）等代表團；賴清德表示，儘管中國持續以軍事及其他灰色地帶活動騷擾台灣，台灣仍能沉穩因應，與包括美國在內的理念相近夥伴合作，努力維持台海和平穩定的現狀。

賴清德還強調，台美已簽署「台美21世紀貿易倡議」首批協定，這項倡議是象徵台灣經貿制度符合國際高標準的重要里程碑，未來一定會繼續推動台灣貿易進一步與世界接軌。期待台美之間的雙重課稅問題能早日獲得解決，這不僅有利於台商多元化海外布局，也有助美國強化經濟韌性，為兩國人民創造更多利基。

賴清德接見代表團時指出，台灣剛在兩天前順利完成正、副總統及立法委員選舉，台灣人民再次用手中神聖的選票，向國際社會展現對民主自由的堅定信念。美方在大選後立即發表祝賀聲明，並派遣重量級跨黨派代表團來台表達恭賀，充分展現美國對台灣民主的強勁支持，凸顯台美緊密堅實的夥伴關係，對台灣意義重大。

賴清德表示，面對變化劇烈的世界情勢，台灣堅定守護民主、捍衛和平，以穩健務實的方式，與包括美國在內的民主夥伴深化合作，獲得國際社會的廣泛支持與信任。

賴清德說，正如蔡英文總統強調，現在的台灣是「世界的台灣」，未來會和蕭美琴副總統當選人會持續在蔡總統領導基礎上，捍衛台海和平穩定。希望美方持續支持台灣，深化台美在各領域的互利合作，並聯合民主夥伴共同確保區域和平與繁榮。

該團代表美國人民向兩位表達祝福，也恭賀台灣人民再次完成一場民主選舉。