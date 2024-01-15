蘋果在大陸銷量告急，為挽救銷量，其大陸官網15日罕見上線活動預告，將於1月18日至21日開啟「迎新春限時優惠」。用符合條件的支付方式購買指定產品，最高可省人民幣（下同）800元人民幣，參與本次優惠活動的產品數量有限，售完即止，每位顧客每個產品類別限購2件。