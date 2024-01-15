具體優惠如下，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13最高可立省500元。
13英寸或15英寸MacBook Air（M2晶片機型）、13英寸MacBook Air（M1晶片機型）最高可立省800元，iPad Pro、iPad Air、iPad第十代或iPad mini最高可立省400元，Apple Watch SE可立省200元，AirPods第三代、AirPods第二代最高可立省100元；Apple Pencil第二代可立省50元。
以Edison Lee為首的Jefferies證券研究團隊近日引述產業調查結果發表報告指出，去年12月蘋果iPhone在中國的銷量年減30％、今年預估也會出現類似的跌幅。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。