具體優惠如下，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13最高可立省500元。

13英寸或15英寸MacBook Air（M2晶片機型）、13英寸MacBook Air（M1晶片機型）最高可立省800元，iPad Pro、iPad Air、iPad第十代或iPad mini最高可立省400元，Apple Watch SE可立省200元，AirPods第三代、AirPods第二代最高可立省100元；Apple Pencil第二代可立省50元。

以Edison Lee為首的Jefferies證券研究團隊近日引述產業調查結果發表報告指出，去年12月蘋果iPhone在中國的銷量年減30％、今年預估也會出現類似的跌幅。

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