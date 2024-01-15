邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

就在台灣總統大選落幕不久，我太平洋友邦諾魯政府今（15）日宣布與台灣斷交，不再視台灣為個別國家，聲明指出，是為了諾魯的「最大利益」而轉向一個中國原則，將恢復與中國大陸的全面外交關係。

路透社報導，諾魯今日發布聲明指出，將會中斷與台灣的外交關係，並承認中華人民共和國。

諾魯於官方聲明中宣布轉向「一個中國」原則。聲明表示，「為了諾魯及諾魯民眾的最佳利益，我們將轉向一個中國原則。該原則符合聯合國第2758號決議，決議承認中華人民共和國為代表全中國的唯一合法政府，並且尋求與中華人民共和國恢復全面外交關係」。

聲明指出，「這代表諾魯共和國將不再承認中華民國（台灣）為單一國家，而是中國領土不可分割的一部分，並從即日起，斷絕與台灣的外交關係，而且不再與台灣發展任何官方關係或官方往來」。

聲明也強調，諾魯的外交變化並無意影響與他國的友好關係，諾魯政府仍致力於推動諾魯向前發展，而這項政策改變是推動諾魯向前發展的「重要第一步」。

根據諾魯政府的官方臉書，諾魯總統戴維·亞定（David Ranibok Adeang）今日就承認中國的決定發表演說。

路透社指出，周六總統大選前，我國安人員表示，中國大陸可能會持續削弱我友邦。

諾魯與我斷交後，我邦交國數目僅剩12國。

我外交部也發出臨時採訪通知，指今日下午2時15分舉行記者會，由外交部田政務次長主持。