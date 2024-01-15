PUMA Style Rider，3280元（左）、PUMA Rider FV，2980元。（PUMA提供／朱世凱台北傳真）

春節新年將近，運動品牌陸續獻上喜氣單品吸引消費者埋單，而新年最引人矚目的顏色不外乎是紅色，不過PUMA反倒唱反調，今年跳脫過年總是正紅配色的傳統窠臼，以不同以往的年節氛圍時尚穿搭出專屬次世代的潮裝新意象，並邀請全新品牌大使王淨詮釋，只見她不畏展示好曲線，纖腰美背全被鏡頭捕捉，可愛俏皮又帶點性感韻味。adidas Originals則推更加多樣化輪廓的adicolor系列，除了大膽紅色外，還有一系列亮色設計單品讓新世代展現屬於個人風格的色彩故事。

PUMA在春節來臨前夕，推翻傳統以大紅色為主調的過年單品模板，改以細節元素打造一系列質感春節新年潮裝特輯，特別將東方圖騰與龍年元素畫入設計細節，以次世代流行視角歡慶春節祭典。由2024年全新品牌大使王淨個性詮釋，霸氣P.U.M.A字樣運動BRA搭配主題長褲，大腿前側壓印PUMA No.1 LOGO與編織圖騰P字樣 LOGO，多重色彩交織成限，花朵邊框營造東方古意的細膩質感，褲頭抽繩扣更巧妙運用綠松石取代，迸發古今中外文化融合的巧思；最後套上系列毛絨立領外套，達到禦寒保暖的機能需求，胸前同樣壓印編織圖騰P字樣LOGO，搭配背後排列式東方圖騰，為奶白外套增添新式春節氣象。系列服飾同步推出連帽外套、圓領衫、長褲及經典T7運動套裝等多樣單品，為春節新年潮裝特輯提供豐富多穿搭變化。

adidas Originals全新2024 adicolor系列，邀請歌手9m88、饒舌歌手婁峻碩繽紛出鏡。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

adidas Originals SAMBA OG，3490元。（adidas Originals提供／朱世凱台北傳真）

adidas Originals則特別邀請邀請原創歌手9m88、饒舌歌手婁峻碩、潮流男團Ozone，新世代原創文化與多樣風格的代表們，透過純粹鏡頭，在鮮明色彩間呈現各自獨特個性，為 adicolor帶來嶄新面貌。像是原創歌手9m88以復古綠運動套裝出鏡，俏麗的短版帽T為身型帶來修長廓型，更為One tone運動套裝增添層次，腳踩全新Stan Smith Platform雲朵厚底鞋款，展現Y2K能量魅力；婁峻碩穿上亮眼紅色套裝展現經典霸氣，搭配復古鞋款Samba OG，簡約活力的服裝搭配高街代表鞋履襯托新潮復古的姿態。