全國113學年度辦理特色招生考試分發入學學校招生簡章15日公告，計有「基北區」台灣海洋大學附屬基隆海事高級中等學校、台北市立西松高級中學、台北市立中正高級中學、台北市立育成高級中學；「桃連區」桃園市立大園國際高級中等學校及「嘉義區」嘉義縣立永慶高級中學等共3區6校，招生名額198名。

教育部國教署說明，台灣海洋大學附屬基隆海事高中規劃海洋工程及海洋生科兩類課程，輔導學生升讀國立臺灣海洋大學繼續學習所需相關知識鑽研，以認識海洋為起點，進而探索海洋與人類、世界的關聯，並從中尋找未來創新的契機。

基北區及桃連區有台北市立西松高中、台北市立育成高中及桃園市立大園國際高中均辦理國際文憑 IBDP實驗（專）班，培養學生創造性與批判性思考能力，透過課程發展學生更深刻、廣泛、多元的文化理解、學習面向與學術能力，進而發展多元性及國際升學競爭力。

台北市立中正高中辦理國際移動力課程實驗班分別為大學預科(IB-DP)及生涯發展路向(IB-CP)，大學預科為發展學生對研究的理解和欣賞、發表和溝通技巧、批判性思維能力及培養口語表達論述技巧；生涯發展路向則以培養學生生涯發展課程的核心技能，如學術研究技能、跨文化溝通、理解及尊重等。

嘉義縣立永慶高中AI科技特色班，招收對人工智慧與程式設計學習有興趣的學生，透過AI課程模組培養具有跨領域的素養以及面對未來社會變遷的關鍵能力之 AI專業人才提高競爭力。

教育部表示，113學年適性入學制度持續以「統一會考、多元入學、一次分發完成」為原則，參加的國中畢業生應擇一就學區報考，並在該區考試、提交志願及分發。

教育部說，特色招生考試分發入學管道錄取門檻採國中教育會考成績，並加考1至3科學科測驗成績，併同學生志願作為分發依據。各校受理報名期間請參閱各校簡章，本次學科測驗統一於113年6月23日辦理，並於7月9日放榜，7月11日報到。