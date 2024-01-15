新北市一名黃姓女子在臉書上爆料，稱65歲患有重度智能障礙的姊姊住在新北市蘆洲區某養護之家多年，卻在去年8月送醫時被發現粉碎性骨折、住院至今，質疑養護之家虐待姊姊，報警提告傷害；養護之家則說案件已進入司法程序、不方便回應；新北市衛生局則說未查核到違反規定情事，若民眾有具體事證可提供衛生局。

黃女指控，姊姊在多年前就有一次斷指意外，當時聽信養護之家說拉，認為是意外。但去年8月姊姊送醫後，被發現是粉碎性骨折，且醫師還診對是重物打擊、不是跌倒造成，讓黃女認為姊姊被虐待，向養護之家要求調閱監視器，沒想到對方稱沒有監視器，只好到派出所提告傷害。

黃女還指控，她是姊姊的監護人，但就在虐待事件發生前一個禮拜，她發現療養中心擅自竄改監護人，將監護人改為療養中心，質疑療養中心是要藉此領取補助金，未料將監護人改回來後就發生了這件事情，讓她十分心疼。

養護之家則表示整起案件已經進入司法程序，「有什麼事情到法院講就好」，不方便回應。警方指出，黃女針對此事僅提出傷害告訴，另依據相關法規規定，監護人更改須向法院聲請，並到戶政機關辦理登記。

衛生局則說，去年8月接獲社會局通知宜有不當對待住民案件後，衛生局旋即於8月21日到機構稽查，但查核期間未見有其他住民受到不當對待。

針對此事，衛生局訪查案發當天的現場護理師，護理師說在去年8月10日下午發現黃女姊姊從床上跌坐在地上，立即通知家屬並送醫就診，另外機構的監視錄影都只設立在公共區域、走道，並未有在住民寢室安裝監視錄影，因此現場查察結果難以認定有違反相關規定，若家屬有具體事證，可提供給衛生局進行後續調查。