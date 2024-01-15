世紀鋼去年12月營收21.35億元，月增38.16、年增97.29%；去年第四季營收49.76億元，年增69.33%、季增36.51%；去年全年營收145.15億元，年增57.5%，月季年營收齊創歷史新高紀錄。受惠風電國產化政策，公司產能、訂單後續可齊，可望持續挹注營運成長動能。

世紀鋼去年前三季營業收入95.39億元，年增52%；營業毛利12.64億元，年增87%，毛利率13%，年增2個百分點；營業利益9.17億元，年增120%，營益率10%，年增3個百分點；本期淨利6.43億元，年增34%，淨利率7%，年減1個百分點；基本每股盈餘2.52元，相較2022年同期的2.2元成長。世紀鋼去年前三季事業別營收占比，風力事業工程增至89%，傳統鋼構工程降至11%。

世紀鋼於2020年創立的子公司世紀樺欣風能，世紀樺欣主要產品為風機塔筒(WTG Tower)製造、小管徑Small Pipe、基樁(PP)製造組裝。其台中廠建廠時程，2022年10月投產水下基礎基樁(Pin Pile)，2023年第四季試生產小管徑(Small Pipe)，2023年第一季塗裝、組裝廠房完工，2024年第三季組裝廠設備安裝完畢，2025年第一季噴塗廠設備安裝完畢、世紀樺欣整體廠區建置完成。

長期業務展望，在亞洲離岸風電新安裝容量方面，2021年至2026年複合年均成長率(CAGR)估-5%，然2026至2031年CAGR估+6.8%。亞洲離岸風電增加總容量上，2022至2031年期間除了大陸外，容量增加最多的國家為依次為台灣、南韓、越南、日本、印度。

世紀鋼集團，後續持續厚植國內供應鏈，以形成產業聚落及人才培育，公司表示，規畫設置產業園區，以沿海大園及觀音作為發展風電產業重點區域，形成聚落效應，優先引進風電產業相關供應鏈廠商進駐。產業園區開發完成預計可提供約55公頃產業用地供設廠使用。

世紀鋼未來願景，將積極參與台灣各風場專案，並因應趨勢，除持續精進固定式水下基礎製程外，亦發展浮動式水下基礎，拓展海外業務，成為頂尖水下基礎製造商。