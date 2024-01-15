廢棄物非法集團與地主、土尾仲介配合，以合法掩飾非法，在雲林縣台西、口湖、水林等13鄉鎮傾倒、回填營業廢棄物，造成全縣過半鄉鎮的農地、魚塭遭汙染，雲林地檢署15日表示共查獲董姓主嫌等50餘人，向法院聲押9人獲准，全案於日前提起公訴。

雲林地檢署檢察官莊珂惠接獲雲林縣警察局北港分局移送案件，去年5月22日凌晨4時許，在雲林縣水林鄉蕃薯村附近產業道路，查獲林姓、李姓、劉姓司機駕駛裝載有營建廢棄物的3輛砂石車，涉嫌違反《廢棄物清理法》，其廢棄物數量相當多，認為有擴大偵辦必要。

檢方隨即指揮雲林縣警方、環境部環境管理署中區環境管理中心、雲林縣政府相關單位溯源，破獲以董姓、賴姓、鍾姓男子為首的營建廢棄物非法集團，連同清運司機、地主、土尾仲介等人，共查獲57人。

地檢署表示，本案查獲3輛砂石車後，經3次搜索、2次現場勘驗，再查獲董嫌所經營的土資場、賴嫌的企業社，以及經營車隊、工程公司的鍾嫌及司機9人，自2022年11月至2023年5月22日被查獲止，與52名地主、土尾仲介配合，以合法掩飾非法方式，在雲林逾半鄉鎮傾倒營建廢棄物。

地檢署提到，土資場收到營建廢棄物，應進行篩選、處理後回收再利用，但非法集團卻透過合法的土資場，將所收到的營建廢棄物直接運到農地或魚塭傾倒，恐造成土地汙染，這種行為已觸犯《廢棄物清理法》。

地檢署說，雲林縣內的台西、口湖、水林、麥寮、四湖、東勢、元長、虎尾、斗南、褒忠、莿桐等13鄉鎮，有超過25筆土地被傾倒、回填廢磚屑、廢磁磚、廢水泥塊、廢鋼筋營建廢棄物，多達上百車次，地點包括農地、魚塭，甚至竊佔河川地、水利用地、交通用地、保安林地，進行營建廢棄物堆置、回填，其面積共達14餘萬平方公尺，危害重大。

地檢署陸續傳喚65名犯罪嫌疑人，其中13名向雲林地方法院聲請羈押，9名獲准，其餘4名交保、限制出海出境。另地主、土尾仲介52名分別以2萬元至50萬元不等金額交保，全部交保金額累計超過300萬元。並查扣拼裝車2台、砂石車4台、挖土機6台、現金40多萬元。