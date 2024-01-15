台菜餐廳「阿才的店」開業逾30年，是早年黨外人士與學運世代經常聚餐交流的地方，因此被譽為「民主聖地」，前總統陳水扁、以及今晨離世的民進黨前主席施明德都曾是座上賓，但今天「阿才的店」PO出頂讓公告，表示已撐到極限，沒錢繳房租，希望有人可以承接民主聖地的精神。

臉書粉專「阿才的店（阿華）」今天發文，指房東催繳房租鬧上法院一事都是事實，受疫情影響，很感謝房東多次展延房租，但真的已經支撐到極限，如果有人願意接住這一家在台灣民主歷程上扮演部分角色的店，不讓它消失，他們願意將這家店包含店名都頂讓，只期待被稱為「民主聖地」的阿才的店可以繼續亮著燈，迎接想嚐嚐民主滋味的客人們。

台菜餐廳「阿才的店」現在依舊維持古色古香的老店風情裝潢。(翻攝自阿才的店（阿華）FB)

粉專指出，這幾年從老闆阿華罹癌，北巿金山南路老店原址都更、搬到仁愛路又因法規必須遷到現在八德路現址，雖然老客人們依舊，但各項成本上漲，每月營運狀況無法負擔租金，硬撐只是希望阿華的心血不要斷送在他們手裡，實際狀況卻不樂觀。

粉專表示，搬來八德路後開始有了新客人，古色古香維持老店風情的裝潢依舊，他們或許不知道這家店出現在風起雲湧的街頭運動，是上街頭的人們喘息之地，也是附近報館媒體記者們下班後填飽肚子的地方，他們光面對每天開門的柴米油鹽醬醋茶就已經疲憊不堪，無力再述說這些歷史，但「阿才的店」的精神不應該這樣被忘記，不該輕易熄燈。

粉專表示，「阿才的店」原老闆阿華經營該店30年，阿華也已經離世3年，如今做出頂讓的決定，希望理念相符的人來接住這裡，讓「阿才的店」繼續在台北街頭亮燈。