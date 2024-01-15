球王喬柯維奇（Novak Djokovic）澳網首輪艱辛戰勝克羅埃西亞小將普里茲米奇（Dino Prizmic），同時在場邊還有球迷比出違規手勢來聲援普里茲米奇。塞爾維亞與克羅埃西亞是世仇，在1990年代爆發的南斯拉夫內戰，雙方共計數萬人死亡、數十萬平民流離失所。2007年澳網爆發過兩國球迷的大型衝突事件，導致他們全數被驅離賽場。

這個握拳向上突的手勢在世界各地有不同意義，大部分是髒話的意思，但在克羅埃西亞、塞爾維亞屬於敏感的政治圖騰，象徵早年的波士尼亞與赫塞哥維納國徽（bosanski grb），一個穿紅鎧甲的手臂彎曲拿著刀的徽章。因此有塞國球迷表達不滿，要求澳網揪出這個球迷。

澳網史上最成功的選手就是10冠的喬柯維奇，他有機會追平澳洲傳奇女將瑪格寇特（Margaret Court）的澳網單打11冠紀錄。喬帥很受澳洲球迷歡迎，幾年前以疫情政策刁難他的是政府官員，與澳洲球迷無關。這次違規的球迷顯然是克羅埃西亞支持者，他在普里茲米奇拿下第2盤的時候比出這個手勢。

無論如何，喬柯維奇賽後在球場展現風度，他稱讚普里茲米奇：「他今晚的表現值得所有讚賞，他是個優異的選手，有超乎年齡的成熟。我欣賞他捍衛自己的每一吋陣地，他的防守能力非常棒。」