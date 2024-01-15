新竹縣政府從2022年先在竹北市建置YouBike 2.0， 陸續在竹東鎮、新豐鄉及湖口鄉設置，不到2年已有129萬人次使用，縣府與新埔鎮公所合作投入2745萬元，預計3、4月上網招標，6月讓YouBike「騎進新埔！」

在竹北市等鄉鎮市YouBike上路後，縣議員呂宛庭在質詢時提議新埔也要有YouBike，方便通學族外，更能讓遊客輕鬆騎到新埔義民廟等景點，縣長楊文科與新埔鎮長陳英樓等人15日連袂現勘站點，宣布「YouBike騎進新埔」，將在鎮公所、義民廟、內思高工等處設置10個站點。

楊文科表示，縣府自2022年引入Youbike 2.0後廣受好評，已在竹北市等4鄉鎮市建置102站、790輛車，使用人數去年底已突破129萬人次，尤其竹北生活圈擴大已外溢到新埔鎮，設置YouBike將有助改善新埔鎮的公共運輸，加上新埔鎮正規畫幸福巴士路線，將使新埔鎮的生活機能愈來愈完善。

交旅處長戴志君表示，經專業團隊評估新埔鎮人口密度結構、教育機關、公共設施及產業等面向，均達設置YouBike的條件，且潛在需求發展性高，縣府和鎮公所合作投入2475萬元經費，預計建置10處站點、90輛YouBike 2.0與10輛YouBike 2.0E電動輔助自行車。

設置地點初步規畫站點有新埔鎮公所、義民廟、學內思高工及新埔中正路商業區和重劃區住宅區為主，預計3、4月上網公告招標，6月就讓新埔youbike上路。

戴志君指出，目前4鄉鎮市的youbike平均周轉率約4轉，竹北市騎乘率最高，周轉率達5.84轉，竹北市西區民眾盼再增加站點，市公所挹注8千萬元，縣府已著手辦理採購程序與設置站點作業，預計上半年起將再陸續設置45處站點、390輛YouBike 2.0E單車，將結合公車路線為主，同時檢視竹北市東區既有營運站點，調整至更完善。