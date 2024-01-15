太平洋島國諾魯（Nauru）。（Shutterstock）

諾魯今宣布與我國斷交，圖為2018年太平洋島國論壇在諾魯舉辦期間懸掛的該國國旗。（圖 / 美聯社）

邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

蔡政府上台後斷交國(剩餘邦交國一覽表)(製圖/中時新聞網)

南太平洋島國諾魯今（15）日宣布與我國斷交，我外交部隨後也證實路，此為蔡政府上任後第10個與我斷交之邦交國，外界認為這也是大陸對賴清德當選總統的「第一槍」。如今我國邦交國只剩下12國，多年前曾赴當地做公益的民間團體人士嘆，早就警告過外交部，這國家有錢時會講義氣，但沒錢時中共一拉就會跑了。

外交部官網15日下午三點在邦交國資訊中仍有諾魯。（取自外交部官網）

根據《路透社》報導，諾魯政府今宣布與我國斷交，不再視台灣為國家，我外交部隨後也證實並開記者會說明。而在諾魯斷交後，我國只剩下12個邦交國，分別為：馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福與尼維斯、聖露西亞和聖文森國。

事實上諾鲁與我國建交與斷交數次，《中國時報》先前曾報導，諾魯1980年5月4日曾與我國建交，但2002年7月21日改與大陸建交，2005年5月14日又與我國復交。而諾魯前總統昆洛斯去年10月還來台參加我國慶活動，感謝我國政府在基礎建設、教育、農業等各領域給予的協助，強調「台灣是諾魯堅定的夥伴」，沒想到他返國後即遭國會趕下台。當時就顯示台諾邦交有變數，外界也質疑我外交情報失靈。

該報導也引述淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正意見指，當前政府外交偏重於無邦交的美、日等國，對於邦交國確實有較疏忽的情況；認為政府在鞏固邦交國及印太周邊國家，必須要有新的思維和方向，而不是一昧用新南向等流於口號的作法。黃介正當時也說，不只諾魯，所有邦交國都存在風險，也因此，美國已加強與南太國家的外交，所以，政府外交政策不能只偏重於非邦交強國訪團頻繁來台，應努力維持與東南亞及印太國家的外交「再平衡」。

而據多年前曾赴當地了解邦交國醫療等相關問題的民間團體人士15日透露，諾魯土地面積很小（僅21.2平方公里），海水一漲潮就變更小了；人口當時才約6千多人（目前１萬多人）。他說，以前曾因「鳥屎」很多，可製成「磷肥」， 國家還蠻有錢的，甚至多數國人都會出國觀光，也會對台灣講義氣，但他當時就曾跟外交部說，這國家一旦沒錢，中共一拉就會過去了，如今果然如此。他也說，諾魯與澳洲友好；但後來經評估後他未再去諾魯進行相關協助工作。