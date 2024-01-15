台灣虎航成立屆滿10周年，去年迎接旅遊復甦，營收創史上新高，陳漢銘指出，邁入未來10年，唯有虎航能再次超越自己。對於今年的航網規畫，除了明天開闢第19條日本福島航線外，日本也考慮鳥取、大分、宮綺等地；另外，東南亞考慮越南海防、柬埔寨吳哥窟，今年中開香港航線，大陸評估天津、無錫、張家界、福州、廈門等航點。

此外，台灣虎航為了拓展日籍旅客來台，去年底實施日本行銷大計畫，也是10年以來海外最大行銷活動，包括像是岡山、高知、茨城路面電車、巴士廣告，將台灣虎航品牌推廣到日本，並與日本樂天集團合作，串接樂天旅遊平台，推出多個機＋酒套裝行程，台灣虎航也跟日本知名廣告商合作，邀請日本年輕世代高人氣明星內田理央擔任代言人，一年的行銷費用接近台幣近1億元。另外，繼先後與台灣鹽酥雞、米其林綠星小小樹食合作推出充滿台灣味且廣受好評的機上餐點後，今年也將與知名品牌洪瑞珍合作推出全新機上餐點。

至於年終獎金方面，台灣虎航從去年8/4、12/1及今年1/15發放三次績效獎金，分別為1、2、4個月，加上定額獎金4萬元及考績獎金5-8萬元，去年12/28發放年度獎金1個月，總計平均年終獎金10.8個月，考績最好的上看14個月。加薪方面，平均薪資調幅4％，平均固定薪資增加3000元，平均調幅11.48％，加上伙食津貼，合計可達12％。