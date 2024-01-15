根據彭博社的統計，2023年最後一周大量買進陸股後，全球基金在2024年的前10日交易日當中，已累計脫手79億人民幣，約11億美元的陸企股票。主要的原因是大陸通貨緊縮壓力仍在，市場情緒還是不樂觀，中央政策也沒什麼亮點等。
2024年的大陸股市迄今，是2019年以來最慘的開紅盤，目前交易量也接近5年左右新低。外資在2023年這一年還是有買A股，但交易量卻是有史以來最小，僅2022年的一半左右。若情況沒好轉，陸股元月將是連續第6個月，再度出現外國資金流出的現象。
對中國大陸景氣復甦的悲觀氣氛再度燃起，外資在今年開紅盤的兩個星期間，再度賣出陸企的股票。以疲弱的滬深300指數來說，今年迄今已大跌至少4%。
根據彭博社的統計，2023年最後一周大量買進陸股後，全球基金在2024年的前10日交易日當中，已累計脫手79億人民幣，約11億美元的陸企股票。主要的原因是大陸通貨緊縮壓力仍在，市場情緒還是不樂觀，中央政策也沒什麼亮點等。
2024年的大陸股市迄今，是2019年以來最慘的開紅盤，目前交易量也接近5年左右新低。外資在2023年這一年還是有買A股，但交易量卻是有史以來最小，僅2022年的一半左右。若情況沒好轉，陸股元月將是連續第6個月，再度出現外國資金流出的現象。
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