發起人是阿凱牛肉麵老闆阿凱，他說布條不僅能夠行銷商圈，還能串連起店家間的友宜，想說過年掛個「紅」，沒想到越來越多店家響應，讓他始料未及。（吳建輝攝）

布條大戰在彰化開打，彰化縣員林市靜修東路上近日出現奇特景色，一旁的店家掛滿紅布條，包括牛肉麵店、飲料店、便當店、牛排館等，讓人經過忍不住多看兩眼，而發起人是阿凱牛肉麵老闆阿凱，他說布條不僅能夠行銷商圈，還能串連起店家間的友誼，想說過年掛個「紅」，沒想到越來越多店家響應，讓他始料未及。

飲料店、娃娃機店、牛排館等，也紛紛加入戰局，「要紅就來啊，誰怕誰」，引發熱烈討論。（吳建輝攝）

經過店家前的民眾表示，確實會讓想停下腳步多看幾點，有些布條真的很無厘頭，但是蠻有趣的，認為這樣確實能夠帶動整體商圈的繁榮，大讚店家有創意。（吳建輝攝）

發起人阿凱為了過年討個吉利掛出紅布條，率先在自家牛肉麵店掛上，「沒什麼，就想掛個紅」，沒想到隔壁的便當店也加入戰局，掛出「隔壁說要紅，那就一起紅」，接著隔壁飲料店、娃娃機店、牛排館等，也紛紛加入戰局，「要紅就來啊，誰怕誰」，引發熱烈討論。

經過店家前的民眾表示，確實會讓想停下腳步多看幾眼，有些布條真的很無厘頭，但是蠻有趣的，認為這樣確實能夠帶動整體商圈的繁榮，大讚店家有創意。

阿凱表示，去年聖誕節前後突發奇想，想說其他縣市也有類似的，但他們幾間店家感情都不錯，主要是想說過年討個紅，沒想到越來越多店家響應，連日確實有許多民眾發問，讓他覺得效果蠻好，且也有越來越多店家想加入。

阿凱說，最近在員林臉書社團蠻多人討論，也有人罵他沒創意，別人早就用過了，但他覺得沒有關係，附近店家感情好，共同為商圈注入活力，沒有什麼不好，也謝謝大家的喜歡還有建議。