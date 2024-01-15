內政部15日發布2023年第3季全國住宅價格指數為133.18，指數續創新高，連續21季上漲，季增1.82％，年增5.42％。整體市況從去年上半年的「量縮價格微漲」轉呈現「量價微增」情形，在去年第3季以自住需求購買為主，交易量季增6.91％相對明顯、而價格則微增，漲勢收斂。

內政部說明，雖然指數維持上漲趨勢，但去年第3季的年增率5.42％，全國住宅價格指數的漲勢已見收斂，年增率自2022年第2季的高點10.27％，已連續五季下修，顯示房市漲勢持續趨緩。

去年第3季因全球通膨趨緩，國內景氣對策信號在9月由藍燈轉黃藍燈，景氣略有改善，加上央行未再升息，且財政部在8月推出新青年安心成家貸款方案，五大銀行新承做房貸利率下降，帶動自住置產需求增加，交易量回穩轉增，促使住宅價格微幅上漲。

內政部指出，去年第3季全國房市從「量縮價格微漲」轉呈現「量價微增」情形。在交易量部分明顯成長，去年第3季全國建物買賣移轉登記棟數為79,812戶，季增6.91％，也較2022年同期增9.14％；但住宅價格指數則微幅成長，季增1.82％。

在六都住宅價格指數部分，去年第3指數均呈現季增，依照成長幅度依序為桃園市上漲2.7％、新北市2.35％、台中市2.14％較大，而台南市1.53％、台北市0.96％、及高雄市0.69％則為微幅上漲，地區房市亦多呈現量價微增情形。

內政部表示，從長期趨勢觀察，在2022年第1季起央行連續5度升息，同年4月行政院提出平均地權條例修正草案送立法院審查後，整體房市炒風逐步受到抑制，住宅價格指數年增率已連續5季下修，漲勢降溫，轉為以自住需求購買為主。