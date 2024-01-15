華為推出品牌旗艦機Mate 60 Pro系列，使蘋果iPhone 15在大陸的銷量加劇下滑，知名投資銀行Jefferies預估今年銷量降幅恐來到兩位數。蘋果為了提振業績，今（15）日大陸官網罕見祭出「限時優惠」，多款蘋果產品將降價，最高可省800元（人民幣，下同，約新台幣3500元）。

蘋果大陸官網今日預告，將在1月18日~21日祭出「迎新春限時優惠」，其中多款蘋果產品降價，只要活動期間以符合條件的付款方式購買指定產品，13吋或15吋MacBook Air（M2晶片機型）、13吋MacBook Air（M1晶片機型）最高省800元。

另外，以符合條件的付款方式購買iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14、iPhone 14 Plus或iPhone 13，最高可省下500元。

此次蘋果官網降價引發關注，按照蘋果過往在大陸的銷售，新機一般會在春節後，或者第二年的「618購物節」期間才降價，而且過往折扣多數在第三方平台上祭出，此次直接在官網降價實屬罕見。