儘管生技股由保瑞(6472)及美時(1795)領軍向「錢」衝，訊聯基因(4160)漲停作收，表現相對強勢，重電及綠能概念股的華城(1519)、森崴能源(6869)、士電(1503)等收高，中小型股則有安鈦克(6276)、安國(8054)、美達科技(6735)、富晶通(3623)、廣寰科(3287)、汎銓(6830)、海華(3694)、創業家(8477)、笙科(5272)、芯鼎(6695)、永崴投控(3712)、亞矽(6113)、迅杰(6243)、綠電(8440)、新復興(4909)、淳紳(4529)、星通(3025)、易發(6425)、一詮(2486)及擎亞(8096)亮燈漲停作收，但電子股卻是漲跌互見，雖然本週即將舉行法說會的台積電(2330)收紅，且祥碩(5269)、昇佳(6732)、愛普*(6531)、聯詠(3034)、譜瑞-KY(4968)、記憶體相關個股群聯(8299)、晶豪科(3006)、威剛(3260)及十銓(4967)等收高，但股王世芯-KY(3661)、創意(3443)、力旺(3529)、信驊(5274)、聯發科(2454)及M31(6643)等高價IC設計，以及AI伺服器概念股的奇鋐(3017)、廣達(2382)、技嘉(2376)、川湖(2059)、健策(3653)卻相對弱勢收低，中視(9928)及觀光類股成為藍營落敗苦主，中視跌停作收，雄獅(2731)、雲品(2748)、鳳凰(5706)及寒舍(2739)股價跌幅逾5%。台股指數在各類股幾家歡樂幾家愁下，開紅衝高後收小紅，未能站上17600點，終場加權股價指數約17546.82點，上漲33.99點，成交量為2859.32億元；OTC指數為233.01點，上漲2.54點，成交量為676.42億元。

今天上市各類股以電線電纜類股表現最佳，上漲2.23%，其次是生醫類股及化生醫類股，分別上漲1.98%及1.29%；表現較差者為觀光類股、電腦設備類股及油電氣類股，其中觀光類股下跌1.96%，電腦設備類股下跌0.87%，油電氣類股下跌0.86%；上櫃部分，表現最佳為電腦通路類股、上漲2.39%，表現最差為觀光類股、下跌1.09%。

就技術面來看，今天台股在總統大選大勢底定、政治干擾因素去除下止跌反彈，終場上漲33.99點，以17546.82點作收；台股選前持續在月線下方整理，但台股回測前波低點17442點後，低接買盤湧現站上5日均線，今天再強勢收高，中長線趨勢仍偏多；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股2023年12月14日帶量長紅K棒，屬於型態突破轉強，未來17500成重要多空位置，未跌破前都是強勢，指數已進入多方馬其諾防線，短線新台幣走勢和外資加碼力道，應該是本波指數的重要觀察，台股短線上上下下，但指數中期仍看好，選後盤堅看法不變。

復華高成長基金經理人羅淮億表示，大選後台股回歸基本面檢視，由於12月出口月增6.6%、年增11.8%重回雙位數成長，資通訊及視聽產品增速亮眼、供應鏈庫存去化帶動拉貨需求、其餘產品受惠低基期而呈現改善，加以半導體供應鏈即將結束庫存調整週期，開始進入新上升循環，預估今年台股企業獲利可望持續成長，讓更多族群有表現空間。除了AI概念題材之外，手機、PC、記憶體產業皆有復甦跡象，可中逢低布局評價較低之受惠個股題材。

鄭文賢表示，目前主輪動產業，以半導體族群為主，包括IC設計、AI PC和矽智財等；熱門次產業輪動，包括貨櫃航運、AI伺服器、矽光子、光通訊、散熱、車用電子、電子五哥和光學族群等，原則上操作不追高，指數震盪前提下，「低進高出，價差應對」。