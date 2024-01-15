和逸飯店桃園館「逸薈軒」中餐廳主廚朱堯顯推薦曾獲「2023外帶年菜金賞」的冷凍年菜「御製梅干東坡肉」，售價1280元。(國泰飯店觀光事業提供)

疫後第一個農曆春節，年菜商機大爆發，為滿足民眾外帶年菜需求，COZZI Blu和逸飯店桃園館「逸薈軒」中餐廳推出「和迎祥龍 逸慶豐年」外帶年菜系列，即日起至2月2日預訂6人份常溫年菜組，限量加贈「2022 Great Taste Awards」三星獎認證的「豆油伯」100ml的「春源醬油」。針對小家庭客群，飯店也推出10款可單點的冷凍及常溫外帶年菜，每道1080元起，讓民眾輕鬆升級除夕家宴，與家人共享星級飯店圍爐美饌。

冷凍年菜「川椒稻香牛肋排」，嚴選美國Choice牛排中 3至6排等級部位，佐主廚秘製粵菜川醬，展現獨特滋味，售價1680元。(國泰飯店觀光事業提供)

【除夕圍爐外帶年菜組 享限量精品醬油贈禮】

和逸飯店桃園館內的「逸薈軒」中餐廳受到不少民眾喜愛，也是當地人舉辦婚宴的口袋名單，由行政主廚朱堯顯領軍的廚藝團隊精心推出「和迎祥龍 逸慶豐年」外帶年菜系列，菜式匯聚海陸美饌，包含具豐收寓意的「五福臨門喜迎春」，吃得到白玉香烤烏魚子、鎮江芝麻丁香酥、五味澎湖鮮冰捲、香辣夫妻肺片、老醰陳紹醉蹄花；嚴選上等鮑魚熬汁且口感彈牙鮮嫩的「鮑魚梅菜東坡肉」、香氣撲鼻肉嫩多汁的「脆皮蒜香黑鑽雞」、經典煙燻手法鎖住魚肉鮮甜的「滬杭煙燻大白鯧」、頂級鮮味豐潤清甜的「蟹皇珍菌芥菜膽」、陸珍水鮮精燉而出鮮甜精華的「御品三仙砂鍋雞」，道道皆是嚴選食材搭配精湛廚藝，伴民眾迎接新春。6道常溫年菜組合售價16,800元，可供6人共享。

預訂6人份常溫年菜組合限量加贈「2022 Great Taste Awards」三星獎認證的豆油伯「春源醬油」100ml一瓶。(豆油伯提供)

「逸薈軒」熱銷的招牌雙醬禮盒，寓意吉祥的紅色包裝，適合新春贈禮，每組950元。(國泰飯店觀光事業提供)

即日起預訂「和迎祥龍 逸慶豐年」常溫年菜組再享限量新春禮，每組加贈台灣精品醬油「豆油伯」榮獲「2022 Great Taste Awards」三星獎的「春源」釀造醬油100ml一瓶，該獎項被喻為「美食界的奧斯卡獎」，是全球頗具權威的美食與飲料評鑑之一，三星獎為最高榮譽。業者希望讓飯店美饌與精品醬油聯手豐富消費者的圍爐餐桌。

【常溫、冷凍外帶年菜 多樣選擇每道1080元起】

針對小家庭客群，飯店也提供多道可單點的年菜選擇，冷凍年菜部分，主廚推薦4款獨家料理，其中「川椒稻香牛肋排」，嚴選美國Choice等級牛排中最鮮嫩、油脂適中的3至6排精華部位，佐以主廚秘製粵菜川醬，香氣與層次豐富；曾獲2023外帶年菜金賞的「御製梅干東坡肉」，這道菜以古法醃製再以文火慢燉出醬香濃郁，入口即化，甘潤不膩；「滬杭煙燻黃金鯧」則顛覆傳統油炸煎方式烹調鯧魚，改以煙燻提升香氣與口感；「極品原鮑佛跳牆」採用頂級鮑魚、干貝、深海魚膠慢燉出濃醇鮮味。另有6道常溫年菜單點推薦，每道1080元起。

因應春節送禮需求，「逸薈軒」提供熱銷的招牌雙醬禮盒，內含「古城牛肉醬」和「成都辣椒醬」，寓意吉祥的紅色包裝，適合新春贈禮，每組950元。