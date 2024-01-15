【全程字幕】傳盧秀燕延攬任台中副市長 蔡壁如回應了 @ChinaTimes

民眾黨前立委蔡壁如雖挑戰台中第一選區立委失利，但傳出被台中市長盧秀燕延攬擔任台中市副市長，蔡直言，這個職位是比較政治性的任命，對她來說壓力很大，對黨內來說衝擊也比較大，「我可能會去婉拒這樣的職務」。

蔡壁如今下午受訪指出，她會開始做地方服務、組建團隊，可能會在台中租房子住，把自己安頓下來，在地方做紮根的服務。

針對傳出被盧秀燕延攬，蔡壁如直言，這個職位是比較政治性的任命，對她來說壓力很大，這是外面的傳言，還是要尊重盧的決定，但這個政治人事決定，對她來說有點沉重，因為她畢竟還是民眾黨，可能必須跟黨內做廣泛溝通。

蔡壁如表示，依照她的個性，接任這樣的職務，對黨內來說衝擊比較大，這是她必須要去考慮的，「我可能會去婉拒這樣的職務」，但是對於盧秀燕的支持，還是有一些可以合作的地方，地方上的服務還是會需要盧的協助。

對於盧秀燕是否有與她討論，蔡壁如說，基本上沒有，都是外面謠傳的，但這對她來說壓力太大，這2天她也不知道怎麼跟盧討論這件事，會再找時間跟盧討論。

至於退出民眾黨的群組，蔡壁如說，選舉時成立太多群組，選後開始整理，不是只有退一、兩個，很多工作群、幹部群、組織群，跟黨部的一些群組都退，只留下跟海線幹部、志工的群組。

外界質疑是否將退黨？蔡壁如強調，「我想不會退黨啦，畢竟我還是台灣民眾黨的一員」，當初成立民眾黨時，是她去內政部申請書的作業，對黨還是有很深的情感，退黨不符合她的個性，也不符合人設，她非常重情意也非常忠誠，她對民眾黨還是有責任和要付出的地方。

針對立法院龍頭要支持誰，蔡壁如指出，民眾黨八位不分區立委能不能成為關鍵少數是很重要課題，本於議題討論，符合民眾黨理想與理念的政黨，就一定會跟他們合作，若有違背，當然不會合作。