內政部15日發布2023年第3季全國房價負擔能力指標，其中全國房貸負擔率為42.25％，續創歷史新高，房價負擔能力持續在「偏低」等級。而全國房價所得比為9.86倍，也同樣寫下歷史新高紀錄，相當於民眾要不吃不喝將近十年才能買房。

房貸負擔率的主要為計算方式，是以中位數所得家庭購買住宅時，「每月支付房貸金額」占「中位數家戶可支配所得」的比率，以呈現家戶房貸負擔情形。

也就是說，房貸負擔率比例越大，房價負擔能力越低。50％以上表示房價負擔能力「過低」、40％到49％為「偏低」、30％到39％為「略低」、30％以下代表「可合理負擔」。

內政部坦言，雙北民眾購屋負擔明顯較重。六都中，雙北、台中市房價負擔能力都屬「過低」等級。其中，以台北市房貸負擔率67.13％最為吃力：而台中過去一直在「偏低」的水準，這次是首次跌入「過低」等級，房價負擔吃力。

六都中，只剩下台南市房價負擔能力為「偏低」等級，而桃園市及高雄市均為房價負擔能力為「略低」等級。

六都以外全國表現，只有基隆市、嘉義縣、屏東縣3個縣市的房價負擔能力屬於「可合理負擔」，而南投縣為「偏低」，其餘縣市均為「略低」。

另在房價所得比（又稱購屋痛苦指數）的部分，也呈現同樣態勢，去年第3季全國房價所得比9.86，寫下歷史新高；其中，以台北市房價所得比15.67居冠，相當於不吃不喝15年以上才能買台北市的房子，雖然比2021年第4季的高點16.29下滑，仍是買房最辛苦的直轄市。