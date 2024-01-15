即日起至2月底只要在指定老店單筆消費滿百，就可蒐集1點，蒐集5點，就可立即抽電子折價券，最高折抵500元，消費越多，中獎機率越高。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

所有入選的老店都會以專書、故事牆、影片紀錄屬於彰化人的感動與老店傳承的事蹟。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣政府為推廣在地特色、傳承老店文化，特別頒發77家60年以上老店榮譽獎狀，並宣布「彰化一甲子電子集章活動」正式起跑，即日起至2月底只要在指定老店單筆消費滿百，就可蒐集1點，蒐集5點，就可立即抽電子折價券，最高折抵500元，消費越多，中獎機率越高。

彰化縣長王惠美今天頒發77家60年以上老店榮譽獎狀，甄選出的老店散佈在各鄉鎮，其中彰化市、鹿港鎮最多，吃的包括肉乾、肉圓、木瓜牛奶、糕餅、蜜餞；日常生活的有中藥行、鞋行、五金雜貨、筆印等，其中不乏超過百年的香鋪、餅舖、醬油、肉圓店。

不過有些民眾發現，有一些知名的老店竟然沒有上榜，質疑縣府公信力，對此縣府回應表示，此活動是採主動報名，針對未報名的知名老店確有徵詢過意願，不過部分老店因低調而婉拒，因此才沒有列入名單。

王惠美說，所有入選的老店都會以專書、故事牆、影片紀錄屬於彰化人的感動與老店傳承的事蹟，而即日起至2月底只要在指定老店單筆消費滿百，就可蒐集1點，蒐集5點，就可立即抽電子折價券，總獎項超過1000個最高折抵500元，消費越多，中獎機率越高。

縣府補充，這次獲選的一甲子老店，將透過「彰化一甲子專書」紀錄屬於彰化人的感動與老店傳承的事蹟，還量身打造店家的「故事牆」與「牌匾」，讓大家在店內透過老照片與文字，穿越時光走入老店品牌文化軼事，希望大家以實際的行動力、消費力，走入彰化老店，體驗老店的服務，品嘗老店的美食。