民進黨前主席施明德今（15）日凌晨病逝，享壽83歲，台灣大學前校長管中閔於臉書發文哀悼，「沉痛悼念，真正的勇士，施明德主席，男兒到死心如鐵。」

2018年管中閔身陷台灣大學校長遴選風波，當時施明德在臉書發文聲援管中閔，批評台灣連個台灣大學校長聘任都搞得烏煙瘴氣、陰謀論滿天飛，呼籲教育部讓管中閔上任，讓校園回歸大學自主自治，還說「難道我們要回到一言堂順我生逆我死的年代嗎？逼我又跟大家一起起來革命嗎？」

同年12月10日管中閔出席施明德的回憶錄《能夠看到明天的太陽》新書發表會，管中閔提到，施明德4月曾傳2封簡訊給他打氣，分別是「挺住，屈服大學自治就壽終正寢」、「堅定而優雅」。

2019年12月，管中閔參加施明德80歲大壽，並在臉書上傳施明德壽宴照片，並開心和施明德合照，盡顯兩人的相知相惜。

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