第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中說明，台股過往在總統大選後會有選舉慶祝行情，漲幅具吸引力，大選後適逢農曆年，過往也多有紅包資金行情挹注，把握台股行情震盪期，提供投資人分批建立部位迎接選後行情、農曆年紅包行情。

新政府選前政見強調「五大信賴產業」，包括：半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等，為強化台灣科技經濟發展的關鍵，這也是台灣在全球供應鏈中的產業重要角色，張正中表示，五大信賴產業延續六大核心戰略產業相關領域，預料政策推動、資本投入可望持續聚焦相關科技、航太等發展，而全球在推動2050淨零政策的推動同時，台灣也將持續將綠能及再生能源，及各國政府重視的生技醫療列為重要政策方向與產業領域，政策助攻、資本導入，選後長線產業發展更受期待。

從大選後與農曆年封關後20日、40日的台股表現觀察，台股上漲機率高，大選後的慶祝行情尤其亮眼，選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5%、14.3%水準；儘管這波大選行情提前在去年11月起發動，1月份以來的表現相對保守，若以選後行情、疊加農曆年紅包行情研判，張正中建議，大選結果底定後，建議分批建立中長線台股投資部位。

張正中強調，2024年以來台股落後海外科技股反彈行情，主要受到選舉前不確定性因素干擾，不過，台灣經濟仍處復甦、轉好趨勢，去年下出口年增率呈續揚趨勢，景氣對策信號再轉黃藍燈，歷次景氣燈號由藍轉黃藍燈，若非外部因素影響，通常在公佈後的3個月後、6個月後皆呈現上漲表現。隨大選變數底定，經濟面、產業面也有利台股續攻，張正中指出，台灣科技產業獲利處成長循環，受惠AI科技推展及應用，包括Edge AI邊緣運算、WiFi 7升級運用、智慧家庭、電動車及自駕車，與智慧城市等，驅動AI PC、路由器、WiFi 7整合方案、ADAS、充電樁等，AI帶動科技發展商機，有利於產業的長線成長與資金投入等。