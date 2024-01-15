凱基投顧表示，由於綠營的兩岸政策是以「加強國防且兩岸維持現狀為主」，尤其過去八年所推動的國機國造與國艦國造等國防政策將得以延續下，軍工與航太股將迎來慶祝行情；此外，綠營的能源政策主張「貫徹非核家園」，由此支撐綠能與重電產業將持續獲得政府政策支持。

政策持續股迎來慶祝行情，但觀光、飯店、航空、兩岸經濟合作協議（ECFA）早收清單等恐將有失望性賣壓。凱基投顧指出，綠營的兩岸政策將以延續前朝為基礎，但若北京當局採取過去慣用的文攻武嚇及各項打壓，將會使兩岸關係漸行漸遠，因此諸如觀光、飯店、航空等與兩岸關係較為密切的產業將容易受到衝擊，同時屬於兩岸經濟合作協議早收清單當中塑化、紡纖、工具機、汽車零組件等，也可能因為北京當局擴大取消優惠關稅項目而受到衝擊，提醒投資人應留意。

此外，儘管台灣已歷經多次政黨輪替且兩岸關係也時常在綠營執政時期受到影響，但似乎不太影響台灣的外國直接投資（FDI），主因台廠擁有非常完善的半導體供應鏈以及科技產品製造地位。過去八年雖由綠營主政，但台灣的FDI卻有提升的趨勢，這意味台灣的半導體晶片地位似乎超過地緣政治的擔憂。AI狂潮仍迫切需要台灣的晶圓代工先進製程晶片以及AI伺服器組裝供應鏈下，凱基投顧預期應可正面看待台灣FDI的表現，由此支撐台灣將持續受惠AI狂潮的長期結構性趨勢，並將延續多頭行情，倘若總統大選後出現急跌或年中出現回檔，都是搭上多頭列車的極佳時機。