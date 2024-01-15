在個股買賣超部分，上周外資買超前3名分別為緯創(3231)、中信金(2891)及廣達(2382)，張數分別為49,115張、37,926張及22,113張。賣超方面，航運股偏向賣超，陽明(2609)賣超54,963張排第3，華航(2610)、長榮航(2618)、萬海(2615)等都列入外資賣超前20名；總計賣超第一是宏碁(2353)，張數為62,403張，賣超第2大則是鴻海(2317)，賣超55,409張。

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