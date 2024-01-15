在個股買賣超部分，上周外資買超前3名分別為緯創(3231)、中信金(2891)及廣達(2382)，張數分別為49,115張、37,926張及22,113張。賣超方面，航運股偏向賣超，陽明(2609)賣超54,963張排第3，華航(2610)、長榮航(2618)、萬海(2615)等都列入外資賣超前20名；總計賣超第一是宏碁(2353)，張數為62,403張，賣超第2大則是鴻海(2317)，賣超55,409張。
《證交所》外資上周小買50億元 厚愛AI、丟航運
台股上周大選前指數小跌0.04％，外資轉賣為買，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超50.43億元，主要買超標的在AI概念股、面板等族群。今年以來外資累計賣超244.07億元。外資總持有股票市值為22兆4,680.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.50％，較1月5日的22兆3,562.19億元新台幣，增加1,118.67億元。
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