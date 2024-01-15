台股上周大選前指數小跌0.04％，外資轉賣為買，根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超50.43億元，主要買超標的在AI概念股、面板等族群。今年以來外資累計賣超244.07億元。外資總持有股票市值為22兆4,680.86億元新台幣，占全體上市股票市值的40.50％，較1月5日的22兆3,562.19億元新台幣，增加1,118.67億元。