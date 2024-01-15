艾莉史科切娃在電影中飾演一連串詐局的受害退休女教師。（海鵬提供）

年近70的保加利亞資深女星艾莉史科切娃，在新片《我不是教你詐》為買1塊二手墓地，竟陷入一連串匪夷所思的詐局。片中觀念傳統的她，堅持讓死去的丈夫「入土為安」，除反駁兒子購買靈骨塔位的建議，「我不會把你爸放在抽屜裡。」並以超過5倍價格1.6萬列弗（約27萬台幣）買下一塊雙人墓地，並想按照習俗、讓丈夫能趕在40天內安葬。

曾榮膺「保加利亞奧斯卡」影后的艾莉史科切娃，為堅持挑選好劇本竟然息影長達30年，這次她雖以《我不是教你詐》連奪捷克卡羅維瓦利影展、保加利亞金玫瑰獎兩座影后大獎，卻在封后後連續婉拒了3部電影的邀演，幽默笑說：「好劇本比好墓地還難遇到。」

艾莉史科切娃曾是保加利亞電影、電視與戲劇的三棲演員，原本學建築的她，因興趣轉念索菲亞影藝學院，並以《史利文的包法利夫人》榮登「保加利亞奧斯卡」影后，卻不願讓浮濫的劇本傷害自己所愛的演藝工作而決定息影。直到30年後，電影《我不是教你詐》的選角指導有天在公園遛狗遇到她，立刻奉上劇本並提出邀請，當天便獲得這位息影逾30年的影后首肯重出江湖。電影19日在台上映。