麥當勞「紅豆派」同步回歸，以酥脆派皮包裹濃醇綿密的紅豆餡，單點39元。（麥當勞提供／朱世凱台北傳真）

過年親友相聚圍爐、打麻將，臨時嘴饞又怕吃膩年菜，速食就成了懶得外出時的最佳選擇，速食品牌趁機推一系列富喜慶意象的新品，輔以好康刺激買氣。業者分析，選舉過後大眾消費稍解緊張，消費力有回升趨勢，其中4成顧客來自外送，預估到了1月下旬寒假後，外送訂單少說增長10％，進入過年檔期時，整體業績可較平時衝高2成以上。

麥當勞每年春節推出的「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」，17日起至2月27日再度回歸，「金迎招財福堡」以大塊厚實的牛或雞肉排淋上濃郁的黑胡椒醬，搭鮮脆洋蔥帶來多汁口感；「金迎招財薯來堡（牛／雞）」則再豪邁加上薯餅，營造多層次美味，同時間買「金迎招財分享盒」享加購指定飲品買一送一。品牌也聯名Hello Kitty換新衣，包裝上明顯可見化身招財貓的Hello Kitty來拜年，萌度破表；同一時間，香甜「紅豆派」、香醇「阿里山雲霧單品咖啡」也復活登場。17日至21日憑APP全球版優惠券可享金迎招財薯來堡套餐現折10元，再加碼抽5000元麥當勞商品禮券。

漢堡王「秘製叉燒雙層火烤牛堡」，單點189元、套餐234元。（漢堡王提供／朱世凱台北傳真）

漢堡王新春帶來復古感年味，團隊耗時6個月打造出3款叉燒漢堡，其中「秘製叉燒火烤牛堡」以大廚秘製港式茶餐廳叉燒醬，搭彈牙叉燒豬肉、澳洲進口火烤牛肉，標榜咬下就能讓BBQ肉香飄散味蕾間。業者分析，此次新品推出後，相較去年同期限時商品多12％銷售量，25至34歲上班族為主要客群，擁有雙層澳洲進口火烤牛肉排的「秘製叉燒雙層火烤牛堡」最受歡迎。

必勝客「松葉蟹大蝦干貝比薩」全台只賣5千份，單點1049元。（必勝客提供／朱世凱台北傳真）

必勝客今年首度與蟬聯5年必比登推薦的「欣葉小聚」合作，選用松葉蟹、軟殼蟹、干貝等食材推出限量5千個特製古錢幣造型的「松葉蟹大蝦干貝比薩」，以及濃郁海味的「金皇軟殼蟹干貝比薩」，即起至2月19日到PK APP購買聯名款比薩，還有機會抽價值破萬元的999純金套組。

摩斯漢堡「紅茶達克瓦茲」禮盒，590元。（摩斯漢堡提供／朱世凱台北傳真）

摩斯漢堡則順應年節推禮盒，其中「紅茶達克瓦茲」以伯爵紅茶葉入料，外皮帶點砂糖焦化的酥脆口感，入口是蓬鬆柔軟的蛋糕體，滑順奶油內餡與迷人茶香，豐富味覺層次，20日前預購享優惠價499元並有買10送1好康。