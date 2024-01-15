2024年1月15日新北市／3名民眾到三峽鳶山健行爬山，原本打算原路折返，卻因為天黑分不清楚方向而迷路。（新北市消防局第五大隊提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市消防局救災救護指揮中心，1月6日晚上18時許接獲30多歲何男報案，與兩名女性友人到三峽鳶山健行爬山，原本打算原路折返，卻因為天黑分不清楚方向而迷路，不知如何下山，才趕快打119求救，所幸三人皆沒有受傷，只是虛驚一場。

何姓男子表示，他和兩名女性友人分騎兩部機車，從台北市騎車到三峽區永安宮登山步道登山口，走登山步道上山健行後，還到知名的網紅熱點彩紅石壁拍照，原本打算原路折返，卻因為天黑分不清楚方向而迷路，不知道如何下山只好打119救援。

119指揮中心馬上派遣土城中隊、隆恩分隊、三峽分隊及大埔特搜分隊等大批消防人員前往救援，根據何姓男子提供的經緯度位置，馬上定位出三人大約的位置，有著豐富搜救經驗的三鶯義消副中隊長吳國祥，依其對地形瞭解，最終得到待救者回應，在消防人員的帶領之下三人安全下山，其中兩位女性民眾為感謝三鶯義消副中隊長吳國祥的發現，特要求合影留念。

第五救災救護大隊長鍾世銘表示，冬季的白天時間較短，建議民眾登山時應該注意時間，下午16時前就要下山，以免因天色昏暗而迷路，甚至跌倒而發生危險。如果不幸迷路，務必先保持冷靜，判斷當下情況，確保安全，勿亂移動，並立即打119或112報案求救！