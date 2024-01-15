前民進黨主席施明德15日凌晨病逝，享壽83歲；目送施明德「回家」的唯一政治人物民進黨團總召柯建銘表示，施明德生命力非常強，一直要撐過十二點剛好是他的生日；實現施明德的願望，「生日就是忌日」。

施明德雖然與民進黨分分合合不斷，但是最終在他身旁的，都是老戰友，1962年捲入台灣獨立聯盟案，兩年後被以叛亂罪遭處無期徒刑，偵訊時遭刑求牙齒掉落；後來就是牙醫出身的柯建銘幫他装假牙，也建立起兩家跨世代革命情感。

柯建銘今獨自坐在辦公室，心情沉重，因為他才剛送走老戰友施明德。受訪指出，施明德生命力很強，昨晚十一點多，呼吸很急促，心跳兩百多，於是趕在深夜十二點前移到一般病房，妻子陳嘉君很累了，就倒在施明德懷中睡著，直到女兒說，「爸爸走了」。

他說，施明德住院兩個多月，狀況時好時壞，他、菊姐（陳菊）這些老戰友，常常跟院方、家屬聯繫，關心施明德病情。

他說，賴清德13日投完票當天後北上，就奔去醫院探視施明德後才去競總等開票；他與監察院長陳菊投完票後當天北返，昨天兩人一早就去看施明德。

他說，「我也跟他講話，也告知賴清德當選了，會照顧他的小孩，可以安心走了」；他還跟施明德說，「你這輩子都很精彩」。而蔡英文總統則是下午三點去醫院探視。

柯建銘指出，施明德眼睛沒有辦法打開，生命現象都靠機器維持，「但是他的生命力很強，沒有插管，只是沒辦法講話」，「一直要撐過十二點，剛好是他的生日，真的很玄」。

柯建銘說，施明德在今天凌晨往生，他第一時間收到通知後，早上五點多，施明德的遺體還在一般病房，他們還為施明德準備蛋糕，「我們還幫他唱生日快樂歌，他很喜歡玉蘭花、還有白色香水百合，也切了蛋糕」。

他說，整個病房都是施明德喜愛的花香，「大家還是不斷跟他說說話」，直到六點多，禮儀公司的車子來了；「我們送他遺體上車，由家屬載回去汐止，跟他做最後道別」。