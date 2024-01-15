豆芽菜是日常再也熟悉不過的食材，在便當店、鐵板燒都能看見其身影，雖被視為料理配角，實則卻擁有極高營養價值。對此，營養師夏子雯分享，豆芽菜含有豐富的膳食纖維、植化素、維生素A、鈣、鉀等營養素，具清除自由基、保護眼睛、促進排便、強壯骨骼、增加膽固醇代謝等作用。她並提到，豆芽菜生吃最能保存芽苗的酵素，但生吃較寒涼，不妨加入堅果、薑絲等偏熱性食材來中和。

夏子雯在臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文表示，豆芽菜是豆子遇水後發芽的產物，不同品種的豆子皆有各種類別的豆芽菜，除了常見的黃豆芽，還有黑豆芽、綠豆芽，以及豌豆芽、苜蓿芽等。近年更流行起「豆芽菜減肥法」，甚至被冠上脂肪最怕食物的稱號。

進一步談及豆芽菜的營養價值，夏子雯盤點以下6大好處，以供民眾參考：

1、含有植化素：具抗氧化、清除自由基等功效。

2、維持黏膜健康：含維生素A有助黏膜完整健康，也能保護眼睛，搭配油脂可強化吸收率，其中黃豆芽含量最多。

3、有助排便：豐富的膳食纖維可促進排便，適合有便秘困擾者多吃。

4、強壯骨骼：攝入足夠鈣質，對於預防骨質疏鬆有正面效益，適合年紀較長的族群。建議可選擇黑豆芽菜，含有大豆黃酮、大豆皂甘，還能增加膽固醇代謝，幫助降低血脂肪。

5、消水腫：含有鉀，可幫助排出體內多餘的鈉，達到消水腫效果。

6、低熱量：綠豆芽是常見豆芽菜中熱量與脂肪量最低，適合想減肥或正在控制熱量者食用，其中的核黃素還能幫助減緩口腔潰瘍，容易火氣大的人可以多攝取。

此外，夏子雯提到，豆芽菜生吃最能保存芽苗的酵素，但由於其性寒，脾胃或體質虛寒者要特別留意勿過量攝取；也可在吃的時候，加入低溫烘焙的堅果、薑片薑絲及炒過的芝麻粒等較熱性食材來中和，快速拌炒、川燙，既能降低寒性，同時也保留營養素，是很不錯的搭配方式。