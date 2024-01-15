2024總統、立委選舉落幕，新北市長侯友宜請假參選總統，被綠營攻擊是「落跑市長」，回歸後罷免聲四起，前立委邱毅在個人YT頻道表示，依照民進黨慣例一定發動罷免侯友宜，此次主導人就是蘇巧慧。蘇巧慧發聲明表示，本人從未參與任何罷侯相關活動，該說法已嚴重背離事實，將告發邱毅散播假訊息。

邱毅在YT頻道發表一段影片，內容提及主導罷免侯友宜的人就是蘇貞昌之女蘇巧慧，她這次立委選戰順利連任聲威大震，所以名正言順，勢必往前推，發動罷免侯友宜。

邱毅表示「藍白合2.0」迫在眉睫，合作才能避免侯友宜在新北被罷免，保住全台最大的票倉。讓國民黨止跌，穩定下來跟民眾黨合作，才能阻擋賴清德台獨的力量，保證台海安寧。且依照民進黨慣例，一定發動罷免侯友宜，侯友宜剛剛輸掉大選，如果回任市長又被罷免，就會像四年前韓國瑜一樣。

蘇巧慧發聲明表示，這次立委選舉，感謝鄉親肯定讓她成功連任，現在新會期正要開始挑戰很多，正全心全意為新階段準備。針對前立委邱毅於個人網路頻道指控本人主導罷免新北市長侯友宜一事，本人嚴正聲明從未參與任何罷侯相關活動，該說法已嚴重背離事實，她將委請律師蒐集證據，告發邱毅散播假訊息。