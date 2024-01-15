縣府因應高鐵特定區和新竹生醫園區就學需求，投入11.54億興建文興國小，15日由縣長楊文科、教育部次長林明裕、立委林思銘和徐欣瑩等地方各界人士熱鬧動土開工，預計2025年完成第1期工程招生，讓學生都能就近入學。

楊文科表示，竹北市人口結構在少子化的趨勢中逆勢成長，到去年12月止人口有21.5萬餘人，0到14歲人口占21.22％、65歲以上人口為8.9％，縣府持續興建國中、國小，讓學生都能就近入學。

楊文科指日前行政院副院長鄭文燦到竹縣，竹北市長鄭朝方及林思銘、林為洲2位立委的協助，對於113到116年學年度國立高中增班問題，獲得教育部的支持，縣府也提出4個方案，會做好周全準備，讓高中學生就近入學。

楊文科指文興國小是他5年任內第4個新建的學校，很感謝中央支持，將興建48間普通教室、28間專科教室，投入的經費高達11.54億元，第1期工程將在2025年完成，讓周邊高鐵區和生醫園區居民的孩子都能就近入學。

教育局長楊郡慈表示，竹北市東區人口持續成長，多所學校已實施總量管制，為因應每年新生名額需求量大增，特別興建文興國小因應學生就近入學需求，第1期工程在114學年度完成，可招收1年級8個班的新生。

文興國小校舍位在隘口里文小三預定地，面積約2.3公頃，校舍規畫結合在地自然環境及人文信仰元素，運用綠建築概念，保留原空氣品質淨化區部分林木，型塑如「家」一樣的永續校園環境，讓學生有很好的學習情境。

楊郡慈指出，文學國小附近有縣府非營利幼兒園，興建中的文興國中將在113學年度正式招生，116學年度改制完全中學，文興國小興建完 成後，能就近提供整體K-12的教育階段，以更優質的教育服務與品質造福本地的學子。