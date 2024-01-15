中租-KY聚焦多元利基市場策略，落實業務多角化產品服務，2006年透過旗下中租迪和成立中租汽車租賃，提供企業車輛長期租賃服務，2012年將客群延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以滿足商務與旅遊等不同需求。

據中租-KY財報揭露，中租汽車租賃2022年營收41.04億元、年增23.36％，稅後淨利1.87億元、年增達75.49％，每股盈餘1.13元。2023年前三季稅後淨利2.1億元、年增達58.47％，已超越去年全年表現。

因應業務擴張、看好疫後復甦需求及商機，中租迪和2023年對中租汽車租賃大舉增資達54.6億元，使實收資本額自16.55億元躍增至72.92億元，並成立子公司仲行智能行動，宣布推出「URiDE」共享租車品牌。

中租-KY表示，URiDE品牌標章運用組合字U（You，你）＋Ride（旅程），開展初期將在雙北地區設立70處服務據點、逾100輛車，提供同站租還服務，預期第二季將進軍基隆及桃園、第三季進軍六都，期盼年底前在六都及主要交通熱點都能提供服務。

URiDE車輛配備網絡與藍芽的雙備援資源，避免使用過程中收訊品質受影響。同時，公司把關乘車空間，提供舒適潔淨的車輛，並偵測即時車況，以掌握車輛狀況，保護行車安全，透過提供客戶全天候服務，協助處理用車大小事。

中租-KY說明，URiDE APP透過AI人臉及文字辨識技術，使智能科技審核迅速。以小時為單位的彈性計價方式，隨時支援用車需求，以滿足用車不受時間與地點限制。民眾利用手機下載URiDE加入會員，租車即可累積「U哩程」，每100元租金回饋1 U哩程。