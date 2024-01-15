針對諾魯宣布與我斷交，並與中國大陸復交。中國大陸外交部表示，諾魯政府決定與中國大陸復交，再次充分說明，一中原則是人心所向，大勢所趨。
中國大陸外交部表示，「世界上只有一個中國」，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一中原則基礎上，中國大陸已同全世界182個國家建立外交關係。
中國大陸外交部強調，中國大陸願與諾魯在一中原則基礎上開啟兩國關係新篇章。
針對諾魯宣布與我斷交，並與中國大陸復交。中國大陸外交部表示，諾魯政府決定與中國大陸復交，再次充分說明，一中原則是人心所向，大勢所趨。
中國大陸外交部表示，「世界上只有一個中國」，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一中原則基礎上，中國大陸已同全世界182個國家建立外交關係。
中國大陸外交部強調，中國大陸願與諾魯在一中原則基礎上開啟兩國關係新篇章。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。