邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

針對諾魯宣布與我斷交，並與中國大陸復交。中國大陸外交部表示，諾魯政府決定與中國大陸復交，再次充分說明，一中原則是人心所向，大勢所趨。

中國大陸外交部表示，「世界上只有一個中國」，台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國大陸的唯一合法政府。這已為聯合國大會2758號決議所確認，是國際社會普遍共識。在一中原則基礎上，中國大陸已同全世界182個國家建立外交關係。

中國大陸外交部強調，中國大陸願與諾魯在一中原則基礎上開啟兩國關係新篇章。