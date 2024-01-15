信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年房價漲幅趨緩，但年增5%的房價漲幅也相當有感，影響主因包括通膨帶動物價與房價，加上市場上供需狀況可能比較緊張，另一方面除了囤房稅政策外，短期內房市並無強力調控政策，選後房市不確定干擾因素解除，房市表現還是回歸供需等基本面。

在六都方面，新北市住宅價格季指數為127.56，季增2.35%，年增5.47%；北市住宅價格季指數為115.31，季增0.96%，年增1.5%，在六都之中表現最為平穩。

桃園市住宅價格季指數為 138.45，季增2.7%，年增7.59%；台中市住宅價格季指數143，季增2.14%，年增5.84%；台南市住宅價格季指數為145.61，季增1.53%，年增4.60%；高雄市住宅價格季指數為133.64，季增0.69%，年增2.35%。全國及六都住宅價格季指數都呈現上漲走勢。

曾敬德表示，雖然央行利率連五升息，加上平均地權條例修正，房市逐漸轉為健康的自用市場，不過房價過去一年仍持續年增表現，反映市場供需狀況可能還是偏緊，2024年則需要觀察碳價對於房市影響，另外選後去年延後推案的個案，可能在329檔期推案，可觀察329檔期個案的銷售反應。