桃園一名嫁來台灣的女子（A女），因長期遭受魯姓丈夫家庭暴力，身心不堪負荷，2022年8月18及19日，魯男竟然又以A女未經他同意，而駕駛他所有的車輛，不僅動手毆打，還嗆聲：「不會讓你活過這個禮拜」。

A女因而萌生殺人的念頭，8月20日凌晨1時許，趁魯男酒後在房間熟睡之際，先拿石缽重擊他頭部，再持菜刀及料理刀朝頸部猛刺，還把他的生殖器割掉，魯男因為中樞神經休克、低血容性休克而死亡。A女伴屍近5小時後往派出所自首，並表示願意接受司法制裁，警方獲報依法偵辦送辦。

法院審理，魯男驗屍報告顯示，魯男身上有大量的銳器傷和鈍器傷，集中在頭頸部，前者導致頸部血管、肌肉和氣管遭切斷，後者造成複雜頭顱骨折、腦組織外露。

法官審酌，印尼籍的A女來台與魯男結為夫妻，然而卻未顧及夫妻情分，因遭辱罵及毆打後而心生殺意，持石缽重擊頭部，並持菜刀及料理刀刺穿喉嚨，再割除生殖器。

法官考量，A女遭擄男辱罵及毆打等家庭暴力刺激，因而動手行兇，其所遭受的對待，尚非不能尋求主管機關之協助安置等，仍可以其他理性、平和方式解決。A女下手力道相當猛烈，不僅造成魯男當場死亡，且行兇過程中也讓魯男受有相當之痛苦。

法官認， A女在法院審理時表示「深感後悔」，且迄今未與魯男家屬和解，而魯男胞兄則表示，「希望從重處罰」。日前依法判決， A女犯殺人罪，處有期徒刑8年，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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