美國電動車大廠特斯拉（Tesla）研發的超前衛皮卡「Cybertruck」，在去年11月底正式上市，全球首賣限量10台，讓不少車迷感到相當好奇。不過交車不到2個月，卻有車主反映車殼「無法密合」等瑕疵問題，引發網友熱烈討論。

《每日郵報》報導，這位暱稱「南」（Nan）的Cybertruck車主表示，在開了約80公里後，他發現車子後斗處與車殼之間出現一道約3公釐的縫隙，右邊的方向燈也不太靈光。

Here we go again. Cybertruck getting delivered with panel gaps wider than ever before, pretty much falling off the truck.https://t.co/su0vbhNfXE — Artem Russakovskii (@ArtemR) January 13, 2024

南把這些問題分享到Cybertruck車主論壇，附上車況照片，並給整輛車打了「A-」的分數。他表示，除了上述瑕疵之外，車子的引擎聲也比他預期來得大，但整輛車的動態操控反應靈敏，起步加速驚人，車身內部空間稍小但不失舒適，整體而言還是令他相當滿意。

此文一出，不少網友紛紛表示「不意外」、「Cybertruck醜又貴」、「絕對不買第一代的任何東西」。報導指出，特斯拉的品管問題向來為人所詬病，執行長馬斯克（Elon Musk）也忍不住抱怨，生產電動車的過程困難重重，「有如地獄一般」。據了解，目前全球已有200多萬人預付100美元訂金購買Cybertruck，但具體的交貨時間仍不明朗。