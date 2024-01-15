新北市土城警方昨（14日）實施晚間巡邏，發現一輛自小客違停在槽化線欲上前盤查，不料該自小客車駕駛見狀，拒檢並加速駛離現場，員警立即尾隨，最後在某住家地下停車場門口查獲犯嫌施男（22歲），並在車上查獲安非他命及吸食器，全案依毒品現行犯逮捕移送，並針對犯嫌7項交通違規依法舉發，最高可罰7萬3200元。

據了解，昨（14日）晚間9時14分，土城警分局土城所所長林俊瑋及警員王凱執行巡邏勤務時，行經中央、慶安路口發現一輛白色自小客車違停在槽化線上，上前盤查時駕駛卻遲遲未將車窗拉下並加速駛離，員警立刻開啟警示燈及警鳴器尾隨。

過程中員警一度跟丟，所幸遇到熱心民眾指引犯嫌逃逸方向，最後在中央路二段一處某住宅地下停車場門口發現犯嫌車輛，所長立即拔槍喝斥，犯嫌下車並舉手投降，王員則上前將犯嫌逮捕。

施姓嫌犯（22歲）落網後稱因為該車車牌已被註銷，擔心遭員警開單並拔牌，才會跑給警察追；後續支援警力趕抵現場，於搜索過程中在駕駛座腳踏墊下發現二級毒品安非他命1包，又在後座背包內找到毒品吸食器及玻璃球。

事後警方針對施嫌駕車違停槽化線上、使用註銷之車牌、拒檢、無照駕駛、不依規定駛入來車道、轉彎未注意行人及未依規定使用方向燈等7項交通違規行為製單舉發，總共最高罰鍰7萬3200元，並依毒品危害防制條例移請新北地檢偵辦。

毒蟲違停又拒檢落跑！所長霸氣拔槍喝斥，送上7萬罰單加法辦。(葉庭欣/翻攝)

毒蟲違停又拒檢落跑！所長霸氣拔槍喝斥，送上7萬罰單加法辦。(葉庭欣/翻攝)

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