工研院研發「快拆式關節機器人」可以自行組裝、簡易拆卸且便利攜帶，符合時下協作型機器人市場需求。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院「車載擴增實境互動智慧窗」創新應用，吸引Toyota、Honda、Hyundai等多國際車廠前來洽詢。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

美國消費性電子展CES 2024於美西時間12日閉展，工研院展出，AI人工智慧、機器人、數位健康、運動科技等10項引人注目的創新技術，吸引美聯社等全球知名媒體的關注報導，其中「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」以生成式AI的模擬技術最引人矚目，被視為能改變未來產線作業的領先方案。另外，「車載擴增實境互動智慧窗」即時虛擬顯示互動體驗驚艷，讓國際品牌車廠也紛紛前來洽詢。

今年CES展會吸引全球150個國家、超過4000間參展商，工研院10項創新技術在4天展期內吸引逾千家國際產、學、研單位進行洽談，包括智慧工廠、照片和影像生成、音樂分析和認知檢測等創新應用，成功吸引眾多廠商洽詢。

其中，「RoboTwin：元宇宙智慧工廠模擬平台」以生成式AI打造智慧工廠，自動生成高度逼真的圖像資料庫，將模擬工廠融入實際操作，引起不同領域的專家對此技術的應用潛力感到振奮。參訪廠商Mitsubishi Electrict表示，「在短鏈製造和遠距工作趨勢下，這項技術解決跨國產線彈性維修的需要」。

另外，「快拆式關節機器人」因符合時下協作型機器人市場需求，吸引南韓協作型機器人的領導廠商Doosan代表洽詢，認為這項技術可自由組裝，在市面上很少見，簡易拆卸且便利攜帶，非常方便。

此外，知名的醫療機械人、達文西手術系統製造廠商Intuitive Surginal也前來洽詢，認為此技術未來在醫療手術應用上也具備很大的潛力。

工研院指出，會持續聚焦市場新價值、新需求，擬定「2035技術策略與藍圖」作為研發方向，厚植人工智慧與資安、半導體晶片、通訊、與智慧感測等四大智慧化致能技術，同時深化跨領域合作優勢，推進產業經濟與社會永續發展，以加強國際競爭力。