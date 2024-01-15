2024台灣燈會即將展開，因應燈會及春節連假湧入的大量人車潮，台南市政府15日公布多項交通疏運新措施，除呼籲多使用大眾運輸工具或活動接駁車，也將增闢臨時停車場及進行燈區周邊道路管制措施，提醒遊客預先規畫行程，輕鬆暢遊台南。

副市長葉澤山表示，「2024台灣燈會｣在台南，規畫高鐵燈區及安平燈區。其中，安平燈區自2月3日至3月10日登場，包含農曆春節假期；高鐵燈區則自2月24日元宵節至3月10日。因應燈會及春節連假期間可能湧入大量的觀光人潮，建議無論賞燈或景區觀光，可多多利用活動接駁車及大台南公車。

交通局長王銘德指出，預估燈會期間假日最大參觀人次將有45萬人次，安平燈區林默娘公園周邊的安億路（含安億橋）、慶平路、光州路、運河路等將管制作為行人徒步區、機車臨時停放區及接駁車專用道，除緊急或公務車輛外禁止進入；在地居民可攜帶可識別的證件經交管人員辨識後進入管制區。外地遊客或鄰近各火車站沿線的民眾，建議搭乘火車於台南車站出站後，轉乘活動接駁車「台南火車站線」抵達安平燈區，免去尋找停車位的時間。

另外，交通局也已盤點安平周邊空地，將增闢臨時停車場約5000餘席、機車7000餘席，南下車輛請行駛四草大道至觀夕平台周邊停車，東側及南側來的遊客請停於永華路市府周邊，均可轉搭停車場接駁車到達安平老街及燈區；騎機車者可由光州路與安億路（銜接府平路）的交叉口，進入億載金城南邊的安億路停車。

至於高鐵燈區預期觀展人潮眾多，可能溢流至周邊道路，因此將管制歸仁12路、歸仁18路、大武路二段北側車道及武當路（站區南路至歸仁12路）、高鐵一路，作為行人徒步區及接駁車專用道，也籲請民眾搭乘雙鐵前來台南，賞燈不塞車。

至於從市區來的市民、遊客，可搭乘H31市府快線與62平實快線抵達高鐵燈區轉運站；自行開車前往燈區的民眾，請由大潭交流道銜接高發二路，可直達新闢的燈會臨時停車場，有近6000席停車格位；騎機車者請依循指示停放高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等，假日期間並開放歸仁15路部分路段停車，合計約有1萬餘席機車位。

交通局還說，春節7天連假期間，大台南公車（含小黃公車）將依假日班表行駛；2月9日（除夕）當天晚間7點之後的班次取消，但服務高鐵台南站的H31、62，及嘉義站的黃9、黃16-1、橘9及橘9-1等6條路線仍正常營運。

春節期間計程車運價，從2月5日至2月14日每趟50元的加成費用已計入計費表，一律按計費表顯示支付車資即可。路邊停車格及人工開單路外停車場，2月9日（除夕）至2月12日（初三）暫停收費，委託民營58處停車場則維持照常收費。