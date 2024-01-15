汎銓專精於技術門檻高的材料分析(MA)領域，已有逾18年基礎，並建構獨步全球的關鍵材料分析發明專利與機密分析工法，於台灣材料分析領域站穩超過5成市佔率，看好台灣仍為全球先進製程技術研發的重要戰略地位，且各國政府相繼加大扶植當地半導體聚落成形，汎銓在台灣、大陸南京及日本積極擴產，其中台灣竹北營運二廠於本月初開幕啟用，過去一年採購的30台精密分析儀器已陸續抵達台灣，開始陸續在竹北營運二廠裝機，為公司打造未來旗下台灣據點成為全球最大材料分析基地目標邁前一步；公司規畫成立的日本檢測分析營運據點有機會於2024年第3季正式啟用；大陸南京營運據點檢測分析產能也同步擴產，預期至2024年第3季南京據點產能將與前一年同期增加約40%到50%，全年產能將增加30%。

汎銓2023年12月合併營收為1.61億元，年減8.21%，累計2023年合併營收為18.8億元，年增8.94%。

汎銓董事長柳紀綸表示，汎銓選定新營運據點不僅評估既有客戶委案需求與未來新客戶合作開拓潛力，以最有效率營運方式縮短新據點邁向獲利時程，且同步評估旗下分析業務服務資源互補性等，可望隨著旗下台灣、中國、日本等三地版圖發展，創造未來整體營運良好成績單。