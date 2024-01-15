香港53歲男星彭皓鋒出道多年演出過無數部戲劇包括《大太監》、《少年四大名捕》等，且因時常演出反派因此被封為「TVB御用惡人」；不過去年10月出席音樂會時他突自曝罹患直腸癌，更稱「動手術要切肛門，餘生都要帶著便袋」如今事隔3個月他的最新狀態曝光。

彭皓鋒本月初與藝訓班朋友參加「黑妹」李麗霞的生日會，從合照中可見，彭皓鋒臉色紅潤氣色不錯，且相較於上次露面沒有再消瘦，看起來狀況不錯。

事實上，彭皓鋒去年出席《星濟好聲音慈善音樂會》時，透露去年7月發現自己罹患直腸癌第2、3期，雖暫時沒有擴散，但此消息仍讓他相當難過，體重也從95公斤掉到77公斤，更提到原訂11月要手術，但因腫瘤太接近肛門讓他還在考慮，一旦做手術就需切肛門「餘生都要背著一個屎袋」。

然而，他去年11月曾在IG發文：「感谢每一位的關心，我一定會沒事的，狀態很好不用擔心，幫我集氣，正能量」不過並透露是否已經手術；去年12月底他再度露面出席活動，當時的他坦言，病情控制得不錯「如果腫瘤變大才會決定是否做手術，近期計畫到新加坡，嘗試當地治療癌症新科技」積極樂觀的治療態度，也讓網友大讚。