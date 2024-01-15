疫後迎來產業復甦，許多產業也同步面臨缺工問題，其中又屬住宿餐飲業的人力需求最大，為補實產業短缺人力，勞動部自去年起加碼推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，待業民眾只要經公立就服機構推介，成功就業且符合相關規定，除原有薪資外、每月還加碼多領最高1.3萬、最長可連續領取12個月，該補助專案將於113年6月30日截止，鼓勵有心投入住宿餐飲的民眾，把握機會為自己加薪。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，民眾只要經就業中心推介受僱至旅宿業房務人員，和餐飲業儲備幹部、內／外場服務人員及廚務人員的專案職缺，將依其身份發給每月6千元至1萬元的獎勵金、最長可領12個月，若工作地屬偏遠地區則再加碼3千元，總計最高可領15.6萬元，雲嘉南分署於112年下半年，成功媒合超過100位待業者成為住宿餐飲生力軍。

目前穩定就業在滿玥軒餐廳、55歲的外場服務員表示，來餐廳任職前曾苦尋工作多個月，但因年齡及體力等問題，皆無法順利就業，所幸在台南就業中心就服員的推介下，並透過疫後改善缺工擴大就業方案的補助，現在不僅找到穩定的工作，每個月還可領1萬元的就業獎勵金；此外，也感謝滿玥軒餐廳提供中高齡者工作機會，並耐心地教導吧檯製作、點餐及接待客人等工作內容，讓壯世代就業者有一個發揮的舞台。

劉邦棟指出，目前雲嘉南轄區疫後改善缺工擴大就業方案「旅宿業」包含，嘉義樂客商務旅館、福爾摩沙酒店、諸羅驛站商務旅館、台南晶英酒店、歐都納山野渡假村及富寓安泊旅館等，「餐飲業」部分則有王品餐飲集團、這一鍋餐飲、CoCo壱番屋、碳佐麻里、麥當勞等多家知名企業，歡迎待業者踴躍參與此方案，為自己開創新的職涯篇章。

劉邦棟還說，勞動部為了幫求職者把關，參加專案職缺的住宿餐飲業者，都有訂定出薪資門檻，如旅宿業的房務人員釋出薪資須在28K以上，而餐飲業的儲備幹部、內／外場服務人員及廚務人員薪資設定則為32K以上，歡迎有興趣的民眾可上「台灣就業通」職缺專區查詢，亦可電洽雲嘉南轄區各就業中心或撥專線0800-777-888詢問。