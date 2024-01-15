邦交國剩12國！諾魯突襲式斷交 外交部：索巨額金援不成轉向中共 @ChinaTimes

諾魯共和國（Nauru）今（15）日無預警與台灣斷交，是總統蔡英文任內第10個宣布與台斷交的國家。對此，國民黨立委當選人徐巧芯點名總統當選人賴清德，並質疑民進黨政府除譴責中國大陸外，有什麼實際具體作為能改善台灣外交關係？

外交部稍早由外交部次長田中光召開記者會，宣布與諾魯斷交。對此，徐巧芯今在臉書發文點名賴清德，質疑民進黨政府除譴責中國大陸以外，有什麼實際的具體作為，能夠改善台灣的外交關係？「尤其，一個認為中華民國是災難，中華民國憲法是災難的總統，會關心中華民國的邦交國剩下多少嗎？」

徐巧芯認為，若開一個比賽罵共產黨的直播，她可以一起罵到天荒地老，但罵了以後能夠改變什麼？就不會斷交了？就沒有戰爭風險了？

「兩岸之間在賴清德就任以前，已確定往更糟糕的方向前進，區域安全也岌岌可危」。徐巧芯強調，未來在國防、兵役議題上，其他國家包含美日，應會要求台灣著力更多，避免戰爭來臨時其他國家要為台灣一起付出代價，而她仍然堅持，要有智慧的對話，維繫和平是一個政府的責任。

在與諾魯斷交後，我國邦交國剩12個，包括亞太地區的馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國，非洲地區史瓦帝尼，歐洲地區的教廷，拉丁美洲及加勒比海地區的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森。