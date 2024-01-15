台中市北屯區人口突破30萬，市府斥資8億7841萬元打造「北屯國民暨兒童運動中心」，15日上午舉辦上梁典禮，多位民代、鄉親到場共襄盛舉。（潘虹恩攝）

台中市北屯國民暨兒童運動中心15日舉辦上梁典禮，預計明年4月完工。台中市長盧秀燕提到，過去她爭取2億補助興建，卻被前市長林佳龍撤回，雖經費從5億變8.7億，她上任市長後籌措經費蓋回來，盼嘉惠地方。另也打造中部唯一專業滑冰場，讓中部選手不用再深夜北上練習。

不過，民進黨台中市議員曾朝榮說，過去林佳龍預定將台中巨蛋結合原北屯國民運動中心及室內籃球館打造「3合1運動園區」，同步解決周邊停車及交通問題，並非不蓋；他更批，退回中央的預算包括大台中車站計畫、國際會展中心等，現在台中巨蛋捨洲際棒球場周邊，搬回前市長胡志強選址的14期文中用地，為進行都市計畫變更還多花100億元重新規畫與興建。

台中市北屯區人口突破30萬，市府斥資8億7841萬元打造「北屯國民暨兒童運動中心」，其中地下停車場工程獲交通部公路局補助707萬元。目前建物鋼骨結構即將完成，15日上午舉辦上梁典禮，多位民代、鄉親到場共襄盛舉。

台中市長盧秀燕15日上午出席北屯國民暨兒童運動中心上梁典禮，為工程祈福。（潘虹恩攝）

台中市北屯區人口突破30萬，市府斥資8億7841萬元打造「北屯國民暨兒童運動中心」，15日上午舉辦上梁典禮，台中市長盧秀燕（右武）與多位民代、鄉親到場共襄盛舉。（潘虹恩攝）

盧秀燕說，北屯國民暨兒童運動中心是她心心念念的重大建設。過去她擔任立委曾爭取中央2億補助並向胡志強爭取3億配合款，共5億興建運動中心，後林佳龍卻稱計畫改變「不做了」，2億元還退回國庫。她上任市長後籌措經費蓋回來，當年僅需5億，現在卻要8.7億，且因當初2億已退回，中央不再給。

「沒關係，說到要做到！」盧秀燕表示，工程預計在明年完工並於年底營運。它最大的特色是有冰宮，亞熱帶國家的孩子大多沒有滑冰經驗，落成後民眾可以來體驗。此外，過去台中市滑冰隊沒有練習場地，選手都要北上受訓，常常半夜練習再坐夜車回台中，未來可以提供中部滑冰選手練習空間。

運動局長李昱叡說明，工程1樓規畫水療中心、游泳池及商業空間，2樓為兒童運動空間，3樓為多功能運動中心、綜合球場，地下1樓為冰刀溜冰場及地下停車場，提供中部選手安心訓練的場所。